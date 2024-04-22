同「百大DJ」掀罵戰各執一詞 黃子韜為爆粗道歉

當時只見Martin獨自上台打碟，期間播放與黃子韜合作的歌曲，但黃子韜只在後台全程直播，怒斥：「這是我的聲音！可是我人不在台上，他把我的歌全放了一遍，我演個毛啊！」待對方表演結束後，黃子韜才上台重新演唱合作歌曲，並向觀眾表示：「很遺憾，本來今天這首歌是兩個人應該一起的，我也不知道為甚麼，突發狀況。我尊重所有跟我合作的人，綵排不來也沒關係，我自己來綵排，今天舞台不來也沒關係，我也尊重主辦方，我尊重台下每一位觀眾，我站在這個地方即使尷尬我也認了，謝謝你們的到場。」似暗示Martin缺席綵排，他離場前更忍不住爆粗：「說實話他是誰跟我一點關係也沒有，因為我本身就不認識！I don't fxxking care motherfxxker！」