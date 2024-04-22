同「百大DJ」掀罵戰各執一詞 黃子韜為爆粗道歉
除了楊冪為谷戲而招惹是非，曾與她合作劇集《談判官》、向來火爆的內地男星黃子韜前日原定與「世界百大DJ冠軍」Martin Garrix同台演出，亦突然鬧出糾紛！
當時只見Martin獨自上台打碟，期間播放與黃子韜合作的歌曲，但黃子韜只在後台全程直播，怒斥：「這是我的聲音！可是我人不在台上，他把我的歌全放了一遍，我演個毛啊！」待對方表演結束後，黃子韜才上台重新演唱合作歌曲，並向觀眾表示：「很遺憾，本來今天這首歌是兩個人應該一起的，我也不知道為甚麼，突發狀況。我尊重所有跟我合作的人，綵排不來也沒關係，我自己來綵排，今天舞台不來也沒關係，我也尊重主辦方，我尊重台下每一位觀眾，我站在這個地方即使尷尬我也認了，謝謝你們的到場。」似暗示Martin缺席綵排，他離場前更忍不住爆粗：「說實話他是誰跟我一點關係也沒有，因為我本身就不認識！I don't fxxking care motherfxxker！」
事後，有網民在Martin的社交網質問他，他回覆：「我的表演結束時放了那首歌，但是他不見了。」又指網上的影片及指摘很傷人且不是事實。而黃子韜則針對自己當眾爆粗一事，在社交網發文：「對於演出中我最後的一些不當言論，在此向主辦方、品牌方、所有觀眾致以真誠的歉意。身為公眾人物，我的言行起到了不好的示範作用，造成了不良影響。為此，我將引以為戒，接受大家的批評和監督，不再有此類情況發生。希望今晚的小插曲，不要傷害到任何人，也不要影響大家的心情。」
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