票房輸王一博倉底貨 楊冪衰多口 扮窮被轟膚淺

網民：呆在古偶圈吧

有見及此，《沒》片近期頻頻造勢，望推高預售票房，近日官網上載一段定妝花絮，飾演化妝品電商的楊冪為凸顯角色「在生活的擠壓下努力的活着」，特意到平價網上購物平台買質量欠佳的衣服，又故意將美甲弄得有點殘缺，更指角色的指甲可以參考工作人員的指甲，導演亦表示認同，花絮原意為突出楊冪對角色細節的認真，怎料適得其反，評論上大翻車！有網友認為她不應以工作人員作例子：「我看那個片段感覺也不好，尤其是她拉着工作人員的手說：『對，就是類似這樣』，第一時間好心痛那位工作人員，勤勤懇懇打工，到頭來被對標成窮酸，特別是當着那麼多劇組人員的面。」又認為這些所謂細節是楊冪對窮人的刻板印象：「好淺薄的認知，她還是呆在古偶圈吧」、「這種導演和演員能拍出甚麼貼合生活的片子」、「可見明星多掙錢，不懂人間疾苦」、「她眼裏的窮人是我們這些普通人，單說美甲，基本都是長出來一截才會去換，感覺有被冒犯到」。另外，亦有指她片中一頭紅髮的造型跟角色定位已不配：「染一頭這麼正紅的頭髮還挺貴的」、「我以為演的是按摩店的小姐」，不過也有粉絲力撐，指網民過分解讀及故意針對楊冪：「視頻都沒說『窮』字，而且是主創團隊小姐姐主動遞的手提供創意」。不過，未知是否因太多網友負評，官網已刪除相關視頻。