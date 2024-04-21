英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 權能時間
9:00 知識新天地
1:00 野性智利
2:00 法式家鄉菜（Ⅲ）
2:55 清心直說
3:25 世界真細小
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 我要做球手（Ⅱ）
5:00 超能學堂
5:30 尋根新世代（Ⅲ）
6:00 野性智利
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 起動南沙
8:30 全美一叮（ⅩⅤⅢ）
9:20 世界真細小（Ⅵ）
9:30 生化危機之變種生還者（PG）
10:30 （續）生化危機之變種生還者（PG）
11:25 晚間新聞
11:45 起動南沙
12:10 創新國度（ⅩⅤⅡ）
12:35 中國24小時
1:20 世界真細小
1:30 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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