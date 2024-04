韓團MAMAMOO成員玟星前日起一連兩晚在旺角麥花臣場館舉行個唱,是她首次以個人身份在香港開騷。前晚的演唱會在晚上8點開始,她登場後一連唱出《Intro : WWUD (What would you do?)》及《Eclipse》等4首歌,之後用廣東話跟粉絲打招呼,她坦言今次的舞蹈很難,並用廣東話連番說:「好難呀!」卻被粉絲笑她的發音似爆粗,她又學粉絲講潮語:「你係咪嬲咗我呀?」全場爆笑。