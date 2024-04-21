登門滋擾表達「性衝動」 狂迷被判入獄 Harry孖女友遊日散心

前英國男子組合One Direction成員Harry Styles多次被狂迷滋擾，早前就有一名女狂迷經常在他位於英國倫敦西北部的寓所出現，最終被判入獄。Harry即時鬆一口氣，偕影星女友結伴到日本散心。

據知狂迷是35歲女子Myra Carvalho，她早前為見Harry而由巴西飛到英國，更「人肉速遞」，在不足1個月內到訪他的大宅送上超過8,000張咭，其中包括結婚咭，部分內容更相當露骨地表達自己對他有「性衝動」，律師指出Harry因狂迷的瘋狂行為導致情緒受到嚴重傷害。該狂迷日前被判入獄14星期，而且10年內不得接觸Harry，包括禁止出席任何他有份表演的活動，同時被判罰款。

曾遭露宿者跟蹤 其實今次已非Harry首次遭狂迷騷擾，一名瘋狂女Fans於2019年曾爬上巴士企圖偷看他在家中洗澡，亦曾有露宿者試過瘋狂跟蹤及騷擾Harry長達3個月，令他決定報案求助，結果露宿者被判一年的社會服務及罰款。

今次的狂迷被判入獄後，Harry似乎終於鬆了一口氣，出埠散心。近日他被粉絲在日本野生捕獲，拍到他與影星女友Taylor Russell坐地鐵，之後他們又被影到在當地街頭閒逛。其實Harry以往亦經常到日本旅遊，去年3月就被拍到在東京街頭與美國性感模特兒Emily Ratajkowski激烈擁吻。當時Emily用手捧住Harry臉頰，咀得非常投入，完全不顧旁人目光，但這段戀情後來無疾而終。