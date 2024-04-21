暢所欲玄：5招風水妝招桃花

美麗是女人一輩子追求的事業，在此和大家分享風水妝容，教你如何「財色雙收」。

1.開運額頭好妝容

額頭主30歲前的運，一般30歲前露出額頭為最好。額頭又高又大的女生，建議留些劉海來擋擋，姻緣也會來得比較早。若想增運，完成妝容後在額頭掃上閃粉，可令印堂發亮，更具靈氣！

2.長眼線更利桃花運

眼形愈長的女性，桃花愈旺，故此在化妝時盡量將眼睛畫長，可使用桃紅色，更利姻緣。

3.「財色雙收」的鼻子靚妝容

鼻子是主女性的夫運與財星，可在化妝時把鼻子化得挺拔一點，以增加自身的姻緣運與財運。

4.粉嘟嘟唇膏塗出桃花運

在面相學中，唇的五行屬水，在周易八卦中主坎卦，而桃花星在五行中也屬於水，故此，唇代表人緣和桃花運。塗唇膏是增強桃花運的風水妝容妙招，想有桃花的女生可以多使用粉紅色的唇膏，一般而言，淡粉紅色帶閃粉的唇膏更佳。

5.跟影響桃花的痘痘說拜拜！

面上長痘為凶兆，對人的桃花運有影響，建議可在面部用粉底顏色稍深的遮瑕粉底液輕印，遮蓋痘痘，以增強桃花運。

玄學名師黃楚淇