女星陳善渝在新片《查無此人》內飾演神秘女租客，更需色誘對手，她笑言自己肩負重任，要施展渾身解數：「未至於大尺度性感，但都要好性感，我未試過畀人影住我着絲襪，所以有少少尷尬。」她稱由於打扮性感，所以下了苦功保持弗爆身材，自評當時狀態有9分，但現時只有5分。