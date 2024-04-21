葉子楣鬧爆前男友自私

性感女星葉子楣昨日現身電台訪問，重提當年因男友反對而毅然退出幕前，認為男人都是自私的。當年走性感路線堅持三點不露的她，表示近日收到不少網大網劇邀請作性感演出，但她都推掉，全因想拍大銀幕電影。她透露已有劇本洽談中，想拍女人內心戲，並分享保持21吋腰的秘訣是戒煎炸、戒鹹和戒甜。