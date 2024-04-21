離巢後唔願糖黐豆 朱智賢拒與謝東閔合照

藝人朱智賢（朱朱）與男友謝東閔前晚出席仁濟醫院聯歡晚宴，已離開無綫的朱朱婉拒情侶合照，她受訪時解釋：「唔係第一次同場，之前商場騷都試過，但係都低調啲，出嚟做嘢唔好糖黐豆咁。（唔同公司，影相唔方便？）尊重番佢哋，呢個係佢哋意願，我就冇乜所謂，都係公開嘅事。」不過，她笑言工作上情侶檔亮相絕對有得傾。

講到近況，朱朱指剛考獲普拉提教練牌，打算授課：「依家未開始，因為忙住諗社交網拍片，所以未有時間。（社交網嘅搞笑片係咪真性格？）我鍾意睇啲開心片，所以都想帶開心畀大家，而且我都冇包袱，覺得呢個路線幾適合。」又透露正洽談拍內地短劇。

譚輝智成師奶殺手 同場的《中年好聲音2》三甲古淖文、譚輝智及顏米羔獻唱，他們透露有不少商演接洽，除了開騷外，亦希望有機會拍廣告搵真銀。講到譚輝智被指是新一代師奶殺手，連狄波拉也是他粉絲，笑指若他開騷，必定捧場，他笑說：「唔知㗎，唔知佢會唔會變心呢？可能之後鍾意古淖文呢！」