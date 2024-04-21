中娛星動：童年照翻Hit 楊紫拒嫁富二代捱摑 面腫企唔穩

內地花旦楊紫憑新劇再掀熱話，成為網民追捧對象，由個人背景、童年照到戲服造型統統被翻出。其中一場掌摑戲，楊紫捱打之餘，更落淚作出控訴，演技被讚專業。

楊紫與許凱主演的內地劇《承歡記》自推出以來話題不斷，目前劇集播出大半，故事集中描述楊紫與「母親」何賽飛之間的愛恨交纏。其中一場重頭戲，講述何賽飛想女兒下嫁富二代，竟瞞騙女兒到達訂婚派對現場，被觸碰底線的楊紫作出反抗，最終捱了對方一記耳光。鏡頭中楊紫被掌摑到整個人站不穩，有指拍攝時何賽飛為求逼真未有留力，事後楊紫面腫之餘，臉上更留有清晰手指痕。劇中她一邊哽咽一邊控訴被生母操控的感受，一字一淚相當入戲，引來網民激讚。

許凱激讚敬業 除了劇集內容備受關注外，楊紫在劇內的打扮亦獲女粉絲追捧，各大網站不時有人翻出戲服的「來源」作解構。而童星出身的楊紫，童年照亦再次在網絡瘋傳，獲大讚「幼時可愛，長大凍齡」。至於男主角許凱憑此劇曾一周漲粉逾31萬，人氣急升，早前他接受央視訪問，談及與楊紫首次合作：「她對工作的態度非常積極，也不允許大家鬆散，經常向身邊演員提意見，劇組確實需要這類演員。她比我有經驗，所以有很多預判和表達也很正確。」