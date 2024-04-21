獨家訪問：林秀怡有全裸癖好 彭慧中踢爆梁凱晴 開工被抄牌

藝人彭慧中、林秀怡和梁凱晴早前到內地拍攝節目，梁凱晴被爆在行程中遭陌生男「抄牌」，但她笑言沒讓對方得逞，並以妙計避開。她們還大談在酒店遇到的「污糟嘢」！

三位TVB女神彭慧中、林秀怡和梁凱晴主持的節目《吃貨橫掃深圳》，為觀眾搜羅各種美食和旅遊攻略。談到行李清單，林秀怡自爆必帶兩樣用品：「一定會帶護墊同即棄棉質底褲，舒服啲，又係一次性，用完唔使帶番嚟。」彭慧中和梁凱晴就異口同聲表示會帶無縫底褲，林秀怡聞言說：「我嗰啲全部係阿婆大底褲！」

她們對酒店的要求很高，最看重乾淨和舒服，但難免「踩雷」。林秀怡分享多年前在武當山拍攝，在當地逗留一個月，入住了設備簡陋的酒店：「真係比較污糟嘅，係噏濕臭，啲床鋪會見到有污漬同頭髮，窗簾底又有盒皮膚藥膏紙盒，即係酒店冇清潔乾淨，同埋上一手有皮膚病，睇到都覺得成身好痕，即刻一次過換晒啲床單！」彭慧中亦分享：「我都試過啲地氈一撻撻，梳化又一撻黃色，呢啲感覺唔係咁良好。」

梁凱晴則試過在酒店疑似撞鬼，令她猶有餘悸：「嗰次去新疆拍嘢，打開房門會有條小走廊，頭頂有一盞感應燈，有人行過就會着。當晚我瞓覺時，本來熄晒所有燈，但半夜佢自己着咗，我好驚，第二日即刻換咗房。」今次拍節目為了擁有個人空間，她們堅持各人獨立一間房，林秀怡表示：「我慣咗沖完涼出嚟唔着衫，畀個身乾少少先着，如果同大家一間房會好尷尬㗎嘛！」

為節目挑戰性感尺度 梁凱晴和彭慧中在節目中狂晒身材，但她們直言私下甚少性感示人，梁凱晴說：「我平時真係好少着泳衣，着靚衫就會，社交平台都只得一張一件頭泳衣相。今次係第一次着泳衣上電視，所以有啲怕醜㗎！」彭慧中就自爆影完靚相後，因懶得上載而不了了之。林秀怡則喜歡素顏，而且想專注在旅遊當下，所以甚少影相。

問到行程中可有艷遇？林秀怡和彭慧中即踢爆梁凱晴被陌生男「抄牌」，不過當事人堅稱沒有讓對方得逞：「我話唔係咁好，叫佢加我社交帳號，佢搭訕完就走咗。」