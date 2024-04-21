曾自揭頸部有硬塊 高海寧突入院臥床

自拍難掩病容

高Ling前日突然上載一張躺在病床、一臉倦容的照片，素顏戴眼鏡的她對着鏡頭努力擠出微笑，我見猶憐，她簡單交代情況：「抽完針啦，醫生好溫柔～姑娘都係。愈來愈明白『身體健康』唔係一句口號，大家要好好照顧自己呀！」她又發文：「『身體健康』才是努力的底氣，大家不要學我哦～一定要好好照顧自己的身體！別讓愛你的人擔心了！有好的身體，才能走更遠的路，完成更高的夢想，我們一起健健康康。」但就沒有交代入院原因。網民見狀大為擔心，紛紛留言叮囑她保重身體：「最近累到了，注意身體，高Ling」、「最近是不是太累了？各種活動，照顧好自己！」抱恙的高Ling接受本報訪問時報平安，她說：「沒事，等緊報告，多謝關心，檢查清楚比較安心。」