曾自揭頸部有硬塊 高海寧突入院臥床
無綫花旦高海寧（高Ling）升呢「最佳女配角」後忙得不可開交，經常穿梭中港兩地，因此捱壞身子。早前她自爆頸上出現硬塊，前晚更突然在社交網上載躺在病床的照片，令人擔心其健康狀況。
37歲的高Ling去年憑《新聞女王》在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「最佳女配角」，在內地同樣人氣急升。除了忙於拍攝內地真人騷《無限超越班》第二季，她還要開拍無綫新劇《武林》，累得隨時隨地可入睡，身體更響起警號，早前自揭頸部有硬塊，要接受中醫治療。
自拍難掩病容
高Ling前日突然上載一張躺在病床、一臉倦容的照片，素顏戴眼鏡的她對着鏡頭努力擠出微笑，我見猶憐，她簡單交代情況：「抽完針啦，醫生好溫柔～姑娘都係。愈來愈明白『身體健康』唔係一句口號，大家要好好照顧自己呀！」她又發文：「『身體健康』才是努力的底氣，大家不要學我哦～一定要好好照顧自己的身體！別讓愛你的人擔心了！有好的身體，才能走更遠的路，完成更高的夢想，我們一起健健康康。」但就沒有交代入院原因。網民見狀大為擔心，紛紛留言叮囑她保重身體：「最近累到了，注意身體，高Ling」、「最近是不是太累了？各種活動，照顧好自己！」抱恙的高Ling接受本報訪問時報平安，她說：「沒事，等緊報告，多謝關心，檢查清楚比較安心。」
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