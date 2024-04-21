Ian盡力做「英語擔當」：唔需要執着字眼
傍實姜濤出閘的Ian亦有受訪，問到在紐約電視台大晒流利英語，被讚是「英語擔當」，他謙稱：「我冇乜留意。（有信心代表其他成員受訪？）又唔係好有信心，盡能力囉！外語重點係溝通嘛！我覺得大家唔需要咁執着字眼，同埋邊位成員講多啲嘢或少啲嘢，我哋都係團體性去接受訪問，想畀海外嘅人知道我哋音樂想法或各方面嘅嘢就足夠。」他又表示跟當地Fans多年沒見，故表現特別熱情：「佢哋好似鍾意虛擬人物咁，見佢哋開心到喊，我都好感動。」
另外，Ian在電視節目中踢爆Stanley「好事近」，Stanley指對方只是講笑，但自認結婚機會高：「相比起佢哋當然係比較近。（有結婚打算？）向住呢方面發展，拍咗咁耐拖，一定係以呢啲為目標。」又透露此行買了兩件衫給女友。
而MIRROR原定4月28日在馬來西亞吉隆坡舉行演唱會，但主辦方突然以「無法預料的情況」為由取消，隊長Lokman坦言失望，至於取消的真正原因，他則表示不知道，問會否擔心新加坡站演出？他說：「唔擔心得咁多。」
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