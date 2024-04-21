先口角後推撞 寸爆「親生仔」 AL姜濤粉絲衝突升級 機場MMA爭位！

男團MIRROR向來重視「團魂」，無奈隊中兩大人氣王姜濤與Anson Lo的粉絲屢爆罵戰，昨晨MIRROR返港，兩派粉絲將戰場移師機場，前日鬥霸頭位已起衝突，先口角後動武，爆發「MMA大戰」！為免衝突再升級，昨日兩人刻意分開兩邊門口走，但粉絲分隔老遠依然隔空互罵，場面極度混亂！

12子在美加朝夕相對18日一直相安無事，怎料昨日甫返港即再生事端！據知，姜濤與Anson Lo（AL）的粉絲前日因霸位問題引發衝突，網上流傳多條短片，疑似「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）與「神徒」（AL粉絲暱稱）先口角，繼而發生肢體碰撞，有人大罵「神徒」打尖，亦有人指「姜糖」不守秩序，強行佔據非粉絲區。混亂期間，有人報稱被「姜糖」推跌兼搶手機，亦有人被撞跌致雙膝瘀黑及手臂現刮痕，由於情況近乎失控，機管局人員出面調停，更有執法人員到場了解。有指機管局還警告，若再有粉絲不守秩序，將不安排MIRROR行特別通道，以免發生意外。

避談「撞期」是非 MIRROR於昨日凌晨5時抵港，但未夠4時已有逾300名粉絲將VIP通道兩邊行人路塞滿，現場以「姜糖」人數最多，未見姜濤出現已高舉Banner兼高呼：「姜濤，生日快樂！」預祝他4月30日25歲牛一；而「神徒」亦掛上「WELCOME HOME」及「歡迎回到深閨」紙牌，現場還有Edan、Ian及Jeremy的粉絲捱眼瞓守候。以往12子均由同一VIP通道上車，但為免粉絲再爆衝突，有關方面特地安排姜濤與AL分左、右兩邊門步出，令兩幫粉絲「楚河漢界」分開企，但無阻雙方「熱度」，繼續打對台鬥大聲！

雖然嘈到拆天，12子步出時都有企定定受訪，當中戴住紅帽的姜濤與Ian先360度向粉絲打招呼，雖然「姜糖」大聲送上生日祝福，但姜濤似乎未瞓醒，不時「天然呆」，問到此行最難忘是否欣賞NBA球賽，他聽了3次問題才答：「係呀！最難忘呀！」對於本月23號的生日應援活動與《12怪盜》見面會撞期而引起「姜糖」不滿，姜濤僅說：「等公司安排。」問是否與「姜糖」同樣不開心？會去哪個活動？他似乎不想多談，一律說：「都係睇公司安排。」

花姐同遭辱罵 至於AL則偕Jeremy現身，談及因行李滯留而險沒內衣褲更換，Jeremy搞笑說：「當時心情好緊張，開行李似開彩票，開中有底褲嘅行李時，比中六合彩仲開心！」而AL自爆向Jeremy借全新底褲應急，更受激發狂買了30、40條。不過，當他受訪期間，現場有人大叫「親生仔」疑寸爆他，又有人辱罵向來疼錫他的經理人花姐，充滿火藥味！由於現場太嘈，未知AL有否聽到，但在旁的Jeremy一度做出安靜手勢。

另外，有傳「姜糖」就活動撞期一事以群眾壓力向其公司施壓，最後公司為息事寧人，安排姜濤於3時到主題公園出席生日應援活動回應訴求，亦有指其實電影見面會比生日應援更早落實日子，而非外傳的有心「爭人」。