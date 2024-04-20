無礙銷情破紀錄 Taylor新碟提早外洩 歌迷扯火促抵制

美國流行樂壇天后Taylor Swift的全新大碟《The Tortured Poets Department》昨日於全球發行，為隆重其事，唱片公司破天荒公布了各地區的出碟時間，其中香港已於昨午推出。不過，新碟於出街前已在網上外洩，令一眾粉絲大為震怒！

Taylor Swift新碟中的17首歌曲，於推出前兩日已在網上外洩，被網民在社交網瘋傳分享。有忠實粉絲即時「做嘢」，想方設法阻止歌曲繼續散播，並呼籲其他Swifties（粉絲暱稱）不要聽外洩的歌曲及舉報相關網站：「如果你係真正嘅Taylor Swift粉絲，高舉你嘅手，並表明堅持唔會去聽。」另有歌迷呼應：「啲人需要明白嘅係，呢個唔單止係作為Fans要做嘅嘢，而係尊重Taylor等人嘅辛勞工作！」亦有人懷疑外洩的並非真歌，而是用AI製作的歌曲。雖然新碟早已免費「任聽」，但銷情未受影響，未推出已打破音樂串流平台Spotify中提早下載大碟的最高次數紀錄。

繼續以情傷為題材 至於Taylor近日亦於社交網站不停出Post宣傳，前日率先宣布與男歌手Post Malone合唱的新歌《Fortnight》，會成為新碟首支推出的單曲，還公開MV片段。此外，大碟推出之時，她亦有上載多張黑白宣傳照，並留言表達感受。

雖然新作仍大談幾位前男友，但她卻留言暗示歌迷不要狙擊其前度，她表示：「傷口愈合後，沒有甚麼好報仇的，也沒有甚麼好算的。進一步反思，很多都是我自己造成的，一旦我們細訴我們最傷心故事後，我們就能夠從中釋放。」