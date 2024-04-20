娛樂

方力申開個唱 𢱑劉浩龍做嘉賓
藝人方力申（小方）前日在社交平台上載一張演唱會海報，宣布6月假佛山舉行首個內地個人演唱會，劉浩龍在社交平台轉發小方的演唱會海報，小方竟問師兄：「老闆...免費做嘉賓得唔得先？」認真搞笑！
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