趙露思晚宴爭艷輸網紅

內地「甜寵女神」趙露思近日以華麗打扮出席品牌晚宴，現場亦有不少網紅及名媛，活動完結後，有女網紅在社交網分享與趙露思的合照，不少網民狠批她的外貌被網紅比下去。有粉絲見狀即護主鬧爆網紅修圖時只修靚自己，怎料合照原來是由趙露思的工作室親自修圖，言下之意似乎是暗諷她即使修了圖亦不及網紅靚女。