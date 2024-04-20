中娛星動：做姊妹險被男星掟落水 柳岩E奶淪笑柄 網民公審嫌疑人

內地女星柳岩一向以好身材見稱，近日她在節目上自言經常被男藝人拿身材來開玩笑，感覺十分討厭，網民即聲討曾在內地藝人包貝爾婚禮中，想把柳岩掟入泳池的韓庚、王祖藍及杜海濤等，以及在節目調侃過其身材的鄧超與陳赫，要求他們公開道歉。

柳岩樣靚身材正，E Cup上圍不時成為焦點，近日她接受內地節目訪問時，被問到若有人當面冒犯會怎樣做？她直言會反擊，並以自身經驗說：「很多男藝人自認為可以和大鵬（柳岩好友）一樣，隨意地在很多場合來調侃我，因為大鵬是我們熟，而且我們為了宣傳電影可能會做這樣的配合，但我不認識你，我第一天見到你，你好歹也是個著名歌手，或者是著名演員，他們就會調侃你，這就是直男的惡趣味。」她又指試過在節目中不停被以身材開玩笑，感覺很討厭。

遭綜藝主持調侃身材 節目播出後引起網民熱烈討論，「柳岩就差指名道姓」詞條更登上熱搜，不少網民重提她於2016年身穿低胸裙、以姊妹團身份參加包貝爾婚禮時，被兄弟團的杜海濤、韓庚、王祖藍等5人強行抱起欲拋落泳池，幸得另一姊妹賈玲挺身制止，當時倒在地上的柳岩抱實賈玲的腰，才避過濕身之劫。

網民認為兄弟團的舉動不懷好意，新郎包貝爾非但沒有制止，還怪責柳岩毀了其婚禮；也有網民指出當年柳岩參加綜藝節目時，主持鄧超及陳赫等亦調侃過她的身材，令她相當尷尬。相關事件令網民非常憤怒，紛紛標記上述男星，要求他們道歉。