與影帝吳慷仁強強聯手 吳彥祖回歸港片 做5個月「空中飛人」

由梁家輝、郭富城主演的《寒戰》系列電影，昨日宣布開拍前傳，並由3位型男吳彥祖（Daniel）、吳慷仁及劉俊謙主演。據知，該片拍攝期長達5個月，居於美國的Daniel將變身「空中飛人」，香港與美國兩邊走，務求工作、家庭兩兼顧！

於2012年及2016年推出的電影《寒戰》系列，無論票房還是口碑都相當不錯，《寒戰2》更一度登上香港華語電影票房榜首。昨日電影公司宣布開拍前傳，並率先公開3位主角陣容，分別是Daniel、吳慷仁及劉俊謙，引來網民熱議，對角色分配及故事內容相當好奇。而從公開的內地立項文件可見，電影將分兩套拍攝，分別名為《寒戰1994》和《寒戰1995》，故事背景亦會圍繞片名中的年份展開。

齊簽保密協議 電影中的重點角色「李文彬」將游走黑白兩道，誓要查出罪惡真相，但由於台前幕後均簽了保密協議，故在型男Daniel、出爐金馬影帝吳慷仁以影壇新貴劉俊謙之中，誰會奪下「李文彬」一角，還有待之後揭盅。據知，該片將於下星期在港開鏡，並在邵氏片場搭建大型廠景。

Daniel自2016年的《冲天火》後，鮮有接拍港產電影，今次全因劇本與誠意而答應演出，由於拍攝期長達5個月，已定居美國的他為了平衡工作與家庭，將會香港、美國兩邊走，相當頻撲！而除了3位主角外，電影還集合了不少好戲之人，包括謝君豪及廖子妤等，加上陳家樂及魏浚笙，卡士相當亮眼。