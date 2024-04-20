關智斌出租「星」級單位 楊洛婷老公Tim 賣豪宅慘蝕500萬

香港樓市疲弱，蝕讓情況席捲娛樂圈。樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）月初放售有「明星屋苑」之稱的清水灣豪宅，持貨6年料實蝕逾500萬元。另外，藝人關智斌亦持有同屋苑單位，但則選擇放租。

前港姐亞軍楊洛婷的老公Tim，於正值樓市高位期的2018年，以2,035萬元一手買入西貢清水灣新進豪宅傲瀧一個單位，其後斥資200萬元買入車位，合共約2,235萬元。有消息指他們本月初連車位以1,828萬元售出，呎價15,452元。該單位曾作自住用途，位於15座高層A室，面積1,183方呎，3房1套間隔。今次成交帳面蝕讓407萬元，若連使費計算，持貨6年料實蝕逾500萬元，貶值22%。

當買個開心 楊洛婷受訪時透露，由於過往要駕車一小時送子女上學，感到十分不便，故決定搬離並沽出單位，加上老爺的朋友對該屋苑有興趣，故出售物業予對方，造價屬市價水平，她笑說：「當買咗個開心。」她曾在訪問中透露，畢業後已達成為父母置業的夢想，與老公購買上述單位則是實現自己目標。

傲瀧有「明星屋苑」之稱，歌手關智斌（Kenny）與電台DJ少爺占亦持有同幢單位，當中Kenny於2017年以1,700萬元買入約970呎單位自住，但有消息指他已將該單位以月租4萬元出租。而張寶兒與袁偉豪亦於2020年以聯名形式斥資6,568.3萬元購入複式單位，呎價近3萬元，其後再斥400萬元買入兩個車位，單位連車位合共近7,000萬元。