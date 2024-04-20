娛圈單打：古裝美人純天然 人到中年依然甜

現正播放的《逆天奇案2》，討論度一直不如第一輯那麼高，直到一對久違了的CP登場，即時勾起一代觀眾的回憶！他們就是梁小冰和陳嘉輝！劇中小冰歷盡坎坷，更以銀髮老妝示眾，令人驚喜！

夫妻檔上陣原來已非首次，今次已是第4次，不過，《逆》劇卻是小冰相隔26年重返TVB之作，真係想唔嘆句時光飛逝都唔得！想當年，小冰係大台一線花旦，在陳小春版《鹿鼎記》飾演全劇最靚的阿珂，即使女演員眾多，一樣獲讚古裝美貌說服力十足。

至於在《逆》劇中，小冰後來亦有還原靚樣，以真實模樣上陣，令人眼前一亮。54歲兼生過仔，依然見得人，天生麗質真係唔同啲！再睇吓家陣啲網紅後生女，個個倒模一樣，就知天然才是無價！

話時話，小冰係1990年港姐季軍，因為身材嬌小，在芸芸佳麗中並不顯眼。但在總決賽「錯有錯着」，表演時失手將帽子掉在台上，她臨危不亂，順勢坐下擺出「手托香腮」姿勢完成表演，獲得觀眾熱烈鼓掌。當年評判之一係周潤發，他大讚小冰有演藝潛質，外形十分適合古裝劇，心水佳麗正是她。得到發哥加持，最終小冰順利打入三甲，演出的劇集也是以古裝居多。

跟老公陳嘉輝結婚廿多年恩愛如昔，兩公婆亦不時放閃。不過，這對模範夫妻一路走來並非一帆風順，感情亦曾現暗湧。2012年，小冰被目擊「背夫翹仔」，緋聞對象係前有線主播王志海。小冰當時解釋，大家一齊學做戲，感情要好才會翹手行街，後來獲老公開腔力撐，婚姻危機終於安然度過。