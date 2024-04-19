忙拍綜藝廣告搞作多 Jennie為Zico獻聲 曝光率勝隊友

韓團BLACK PINK成員Jennie成立個人工作室後「百足咁多爪」，除了演出綜藝節目、接拍廣告及亮相雜誌，又與私交甚篤的男歌手Zico合唱新歌，成為隊中最活躍成員！

BLACK PINK去年底宣布與YG事務所續簽團體合約，但不續簽個人合約後，4女各自專注Solo活動，當中以Jennie最「搏殺」，在成立個人公作室後密密接Job，作多方面發展。她於年初亮相女歌手李孝利主持的新節目《李孝利的紅地氈》，又與「國民MC」劉在石合作新綜藝節目《公寓404》，期間不斷有新廣告及雜誌曝光，行程相當緊密。

Jennie早前預告今年會推出Solo專輯，雖然未落實發布日期，但近日又有新搞作，就是為私交甚篤的男歌手Zico下周五推出的單曲《SPOT！》獻聲。昨日Zico在社交網率先公開二人錄音的花絮片段，以及15秒試聽版，隨即熱爆網絡，不少樂迷對兩人首度合作大感驚喜，十分期待新歌上架。此外，《公寓404》日前公開預告照，Jennie以學生Look登場，散發青春氣息。

Lisa放眼國際 其隊友Jisoo與Rose則相對低調，她們均專注拍廣告及出席品牌活動吸金。至於泰籍成員Lisa則放眼世界，除了成立工作室，亦宣布簽約美國Sony Music子公司RCA Records，準備今年在海外發行Solo碟。她日前在美國觀看《Coachella音樂節》時，特地到後台與RCA Records旗下的哥倫比亞天后Shakira合照，更拿着對方新碟賣力宣傳，相當識做！