暢所欲玄：男怕交 女怕脫

學習八字的朋友，都知道每十年，大運的天干地支轉換。古有男怕交換新一個大運，新開始之大運的第一年，不論此大運是吉或凶，第一年多是帶來動盪不安之年，所以有男怕交這一說。

女怕脫，其實是指女怕脫離舊的大運之第一年，也是不論新的大運是吉是凶，此年的運程，都是動盪不安的一年。何也？其實不論男或女，新舊大運的交脫，都是動亂不安的，因為有人會在年頭春季交脫大運，也有在夏季交脫，或秋冬季節交脫。流年天干地支一樣，但大運的干支不一樣，動盪是必然的。

男怕交，女怕脫，當然有其現實的人生關係。男人最怕入錯行，女人最怕嫁錯郎。當大運的干支更換，其習慣舊運的干支，對命中八字干支失去影響，新的干支對命中八字，有新的生剋沖合刑穿。男人的工作事業變化走向，不安的工作環境，對男人來說，自然不好受。

女性面對情郎，當然希望得到長久的愛護，新的大運干支對命中八字生剋沖合刑穿，感覺舊情有變化，或自己的愛情有新的體會，更可能的，是自然歲數加大，對自己吸引力的信心有變，心情動盪必然有之。這就是男女交脫大運之流年，難有佳運之說。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅