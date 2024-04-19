洪助昇Dry得耐恨拍拖

英皇歌手洪助昇昨日到新城電台宣傳新歌《你不是我的岸》，歌曲講述其自身經歷，向心儀女性表白時才知對方有男友。單身已久的他承認心急想拍拖：「我係持開放態度，歡迎大家嚟騷擾我，只要合適嘅無論圈外圈內都OK。」他希望能找個明白事理、有自己想法的女友。