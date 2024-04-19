居日技能解鎖 蒙嘉慧務農劈柴 「力」圖伊健聽話？

經典男神鄭伊健近年與老婆蒙嘉慧（YoYo）定居日本，生活休閒。YoYo近日在社交網分享在當地體驗務農的短片，見她親手劈柴孔武有力，網民即笑言伊健要聽老婆話，否則後果不堪設想！

伊健於2013年宣布與年輕6歲的YoYo結婚，當時還以「6個好」來形容老婆有多完美，至今夫妻恩愛如昔，即使YoYo被嘲「幸福肥」，他依舊深愛老婆。兩口子近年移居日本，生活寫意，YoYo近日在社交網分享一段16秒的務農短片，即時引起熱話。

嚇親網民 片中見YoYo頭戴斗笠，一身打扮休閒，而她手上拿着一把斧頭，紮穩馬步後即舉起斧頭手起刀落，一次就成功劈開木頭，看起來像是農家出身的女子，她表示沒想到連砍柴技能都成功解鎖。網民看過她在短片中拿斧頭劈柴的樣子即時被嚇壞，紛紛留言笑說：「伊健，記得聽老婆的話，否則後果不堪設想！」、「好帥啊，鄭伊健要小心了，不可以惹老婆生氣！」

YoYo與伊健結婚後淡出演藝圈，之後定居日本，多次被野生捕獲遭質疑變老和發福，但粉絲都很支持她，認為她已50歲，優雅地老去亦屬正常。