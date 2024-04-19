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龍門陣
郭雪芙素顏上陣趕功課
正於英國遊學的郭雪芙功課量驚人。
台灣女星郭雪芙正於英國遊學，不時透過社交網分享近況。日前她上載了多張在咖啡店溫書的照片，素顏上陣的她打扮樸素，執筆埋頭苦幹，面前擺放了大量功課。有人笑稱被她的功課量嚇到：「功課看起來好可怕。」郭雪芙在零濾鏡下，皮膚依然光滑飽滿，少女味十足，網民大讚：「認真的阿芙好美。」
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