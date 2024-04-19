為求代表作 剃光頭都制 衛詩雅闖影壇遇低潮 樓奴焗住轉型

女星衛詩雅自爆入行後曾遇「超低潮」，要「轉行」做網紅供樓，走在街上時途人竟忘記其演員身份。她謙稱暫未有「代表作」，自言可以為拍戲犧牲，要增肥或剃光頭都不是問題，又慨嘆人生苦短，乜都想試！

衛詩雅足足努力了15年，今年成功與金像獎「結緣」，雖然最終在影后之爭落敗，但承諾會繼續努力。回顧入行後的得與失，她感嘆：「我真係好鍾意電影，所以試過遇到低潮，仲要低得幾緊要，都冇打算放棄！（幾時？）拍完電影《失眠》之後囉，連續幾年好少人搵我開工，但開始要供樓，好彩嗰時轉戰網上頻道，拍片可以維持到生計，其實好搵過拍戲，但喺街途人認得我，都只係話因為有睇我拍嘅片咋。我當時喺度諗，自己係咪唔適合做演員呢？好似被影圈遺忘咗咁，有少少迷失。」

人生苦短乜都試 驀然回道，她認為「迷失期」其實不算白過：「個天安排咗呢啲經歷，係要造就依家嘅我。（憑《不日成婚2》入圍金像獎，算唔算係代表作？）坦白講，我入行拍咗4、50套戲，代表作似乎都仲未出現，因為睇番轉頭永遠出嚟（效果）都會有啲唔滿意。」她又直言只要遇上好角色，所有的「犧牲」其實不是問題：「好似增肥、狂減磅、光頭甚至剃眉都可以，其實我試過同導演提議好似賈玲咁㗎，不過最終因種種問題，所以唔成事，我慘被拒絕呀。」她又慨嘆人生苦短，因此乜都想試。

她補充指與《不日成婚》系列的台前幕後合作相當愉快，大家已傾談開拍《不3》的可能﹕「導演話想我哋年紀再大啲、有多啲經歷先，依家男主角陳家樂都就嚟做爸爸，我諗會加快步伐啩。（羨慕佢有幸福家庭？）呢方面我唔會刻意努力，但如果出現我亦會欣然接受。」