《獎門人》停播？ 麥美恩：Break一Break！
無綫節目《超級無敵獎門人》播出接近30年，去年宣布停播後又「復活」繼續播，不過，「獎門人」曾志偉在最近一次錄影《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》時向現場觀眾表示即將錄影最後一集，「獎老」麥美恩昨日接受訪問被問到是否停播，她表示：「暫時收到通知下個月5月3日錄完一集《獎門人》就會Break一Break，之後繼唔繼續開就等『獎門人』公布啦，自己可以做到咁多集已經好感恩。」
此外，麥美恩主持的節目《Mayanne小喇叭》請來《獎門人》前輩「獎老」包括林曉峰、錢嘉樂、蘭茜等擔任嘉賓。林曉峰大爆當年嘉樂被志偉睇中接陳小春棒全因把口夠賤，嘉樂憶述接到電話時也相當意外，笑言全靠獎門人睇中自己的口賤才能，才得以跳出武師界。他們又大談當年錄影《獎門人》「消夜度橋日常」，當年因為電視台大戰，節目最高峰一星期連播五晚，試過為節目狂踩16小時。
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