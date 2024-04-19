《獎門人》停播？ 麥美恩：Break一Break！

無綫節目《超級無敵獎門人》播出接近30年，去年宣布停播後又「復活」繼續播，不過，「獎門人」曾志偉在最近一次錄影《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》時向現場觀眾表示即將錄影最後一集，「獎老」麥美恩昨日接受訪問被問到是否停播，她表示：「暫時收到通知下個月5月3日錄完一集《獎門人》就會Break一Break，之後繼唔繼續開就等『獎門人』公布啦，自己可以做到咁多集已經好感恩。」