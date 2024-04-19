嘆識男仔唔容易 宋宛穎搵洪永城做媒 介紹醫生筍盤

藝人洪永城和宋宛穎昨日出席記者會，宋宛穎指自己就讀婦科專業，班上幾乎沒有男同學，因此未能結識異性。而剛再度榮升爸爸的洪永城稱作為家中的頂梁柱，要好好注重健康，更預約了四名醫生做身體檢查。

宋宛穎、洪永城、何沛珈和魏韵芝昨日出席無綫節目《早D知 早D醫》記者會，三女在活動上致送嬰兒禮包祝賀洪永城細女出世。洪永城指現在作為一家之主，除了要關注家人的健康，更需要注重自身健康，所以一直沒有做身體檢查習慣的他，早前預約了四名醫生全面檢查身體，笑言連保險都加碼。他亦透露會為細女舉辦百日宴分享喜悅，並預告太太會在一周後復出工作，他笑說：「佢都係一家之主，唔使付出呀。」又稱正在考慮買錶還是手袋作禮物獎勵太太的辛勞。

宋宛穎則非常期待洪永城能夠透過節目，介紹她認識男醫生，更大嘆自己就讀的科系是婦產科，所以難以結識異性。她指因節目而認識到身體檢查的重要性，現在不但會定期檢查，還會逼父母一起做體檢。

何沛珈否認情侶檔 另外，何沛珈戴口罩現身，她表示剛到內地拍攝旅遊節目，因為太好食好住，吃了很多熱氣食物，引致喉嚨不適及病倒。提到其緋聞男友阮浩棕，她指對方有跟她一起到內地拍攝旅遊節目，不過就否認是情侶檔，指二人在節目中是敵對陣營，並堅稱自己仍然在市場內，可以結識異性。