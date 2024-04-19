AL自揭拍拖生活 MIRROR馬國演唱會突告取消

男團MIRROR完成美加世界巡唱後，原定本月28日在馬來西亞吉隆坡舉行下一站演出，惟演唱會突告取消。主辦單位昨日發聲明，對取消演出感遺憾，而門票持有人可獲得全數退款或更換為新加坡站門票，至於5月1日的新加坡站演唱會則如期舉行。

MIRROR世界巡迴演唱會多倫多站圓滿落幕，此場演唱會亦是北美區的尾站，他們原定本月28日晚在吉隆坡亞洲體育館舉行下一站演出，但突告取消，主辦方早於3月26日已進行優先售票，票價為每張1,950港元，如今突然取消，相信定必令「鏡粉」失望。主辦單位昨日發聲明：「因演唱會無法預料的情況，原定4月28日在馬來西亞吉隆坡Axiata Arena舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024．ASIA - KUALA LUMPUR 》，主辦單位現遺憾宣布演唱會須取消，而5月1日於新加坡室內體育館舉行的MIRROR演唱會將如期舉行。」聲明指門票持有人可獲得全額退款，亦可以選擇更換為新加坡場門票，同時提供有關退票、換票和賠償等詳情。

姜濤主演作台灣放映 隊中人氣王盧瀚霆（Anson Lo，AL）早前完成英國站巡唱後，偕團隊到巴黎拍攝新歌《深閨》MV，當地的浪漫氛圍，正好配合歌曲甜到漏的歌詞。AL指歌詞完全是他的心聲，自言是黐家的巨蟹座，若有一日拍拖，放工會立即返歸：「然後喺屋企食飯睇戲，瞓覺攬埋一齊；假期都未必出街，兩口子一齊煮吓嘢食、飲杯咖啡，因為如果我鍾意一個人，好想24小時黐住佢，做乜都OK。」首次踏足巴黎的他，亦抽空到處遊覽及購物，表示十分享受在街上自由自在的閒逛。

另外，由呂爵安、AL及姜濤主演的英皇電影《盜月者》前日在2024金馬奇幻影展作特別放映，導演袁劍偉專程到台灣出席映前媒體見面會，並於映後現身與影迷見面。眾多「鏡粉」帶同應援物到場支持，並與導演熱情互動，場面熱鬧。

Anson Lo在MV中做盡情侶間的甜蜜互動。