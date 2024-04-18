邊佑錫首擔正 觀眾讚驚喜 老土劇口碑急瀉 金秀賢遭新丁截擊

韓星金秀賢強勢回歸的熱播劇雖有金牌編劇加持，收視屢創新高，但卻被彈內容老土，更遭近期爆冷跑出的韓劇《背著善宰跑》狙擊，後者無論好評度及網絡熱度均更勝一籌！

金秀賢與金智媛合作的韓劇《淚之女王》，由神劇《愛的迫降》編劇朴智恩執筆，上周收視突破20%新高，但播出後觀眾反應好壞參半，有人勁彈劇本不濟，集齊絕症、失憶及車禍3大老土橋段，又指劇中金智媛的家人智商低，竟輕信奸角而被奪家產，全靠強勁CP感及演技出眾的「雙金」才撐起全劇。

至於剛播出4集的新劇《背著善宰跑》由首度擔正的男星邊佑錫，夥拍韓劇《意外發現的一天》及《天空城堡》女星金惠允主演，事前未受期待，卻意外跑出成為網民討論度最高的韓劇。該劇改編自網絡小說，講述女主角為拯救自殺身亡的偶像歌手，由2023年穿越回2008年改變過去。劇集邀得游泳健將朴泰桓及女團少女時代成員Yuri客串，而女主角穿越過去後，每次公開未來發生的事，時間便會瞬間停頓，她於危急關頭為了暫停時間而高呼「玄彬孫藝珍結婚」這個預知的事實，令劇迷捧腹大笑，播出後觀眾反應超乎熱烈，大讚情節有驚喜，男、女主角亦演技不俗。

袋2.7億版權費 《背》劇帶挈邊佑錫及金惠允人氣急升，分別空降「最具話題韓劇演員榜」第3、4位，直逼冠、亞軍金秀賢及金智媛；該劇開播首周的話題度，更創下過去一年韓劇新高。出道8年的邊佑錫，曾與男神朴寶劍合作韓劇《青春紀錄》，今次首度擔正便成功上位，社交網已突破540萬名追隨者。

另外，由於「雙金」劇酬不菲，《淚》劇製作費高達2.26億港元，同步於tvN電視台及串流平台上架，單是版權費已穩袋2.7億港元，早已回本。