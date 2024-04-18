暢所欲玄：觀「眼」知性格

眼睛一向被人描繪為「心靈的窗戶」，而面相學有所謂「看貴在眼」之說，意思指眼睛代表智慧、領導力和活動力，其大小、位置、眼形、眼神等，除了反映一個人的性情外，也透露出人生運勢的高低起伏，包括事業、功名、財富、感情、婚姻等。

1.眼大眸子也大，可稱為孩子眼或假桃花眼，性格優點是有孩童般的性格，熱情如火，活潑好動。缺點是言語溝通過於直白，欠缺通圓之道，容易輕信他人，易受人欺騙，常有假桃花出現，以致感情不穩定，常有感情上的風波。

2.眼小的人，性格優點是聰明機靈、富有上進和創新精神、樂善好施、心思細密、謹慎保守。缺點是固執己見、較自私，往往以我為中心，讓人覺得難以親近，凡事多顧慮，以致容易錯失機會。

3.眼圓的人，性格優點是比較聰慧機智、有敏銳的洞察力、真誠開朗、人緣很好、積極樂觀。缺點是做事不顧後果，對遠瞻性的工作不感興趣，屬於實戰工作類型，自我的心態調整能力較差，很容易受到外界干擾。

4.眼形長的人，易與他人相處，正財運頗佳，也比較喜歡隱藏心事。缺點是個性武斷、不喜歡隱藏心事、喜怒無常，常讓人覺得難以相處，導致人緣較差。

玄學名師黃楚淇