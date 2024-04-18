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洪嘉豪獲張敬軒教抖氣
歌手洪嘉豪昨日出席活動，剛完成兩場紅館演唱會的他自言元氣大傷，完騷後只休息兩天便要開工，精神還未恢復。演唱會前體重約56公斤的他，指完騷後已回復正常食量，但想繼續保持「纖腰」，故不會太放肆。他又特別提到在演唱會上擔任嘉賓的張敬軒傳授了呼吸技巧，令他第二場演出表現更好。
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