拍檔喊唔出捱轟 高海寧埋身過招

藝人高海寧（高Ling）最近亮相內地綜藝節目，與一眾演員切磋演技。而在最新一集中，高Ling的拍檔被批「連哭都不會」而頻頻NG，她即走上前「出口」相助，窩心的舉動引來網民激讚。

去年憑劇集《新聞女王》成功打開內地市場的高Ling，在最新一集《無限超越班2》中，與演員紀凌塵和金莎合作挑戰古裝劇《金枝慾孽》。拍檔紀凌塵拍攝一場逃走戲份時，一直未能成功詮釋回眸落淚的鏡頭，令導師郝蕾相當氣憤，拿着對講機怒罵：「紀凌塵，這個情緒並不是很難好嗎？連哭都不會，還做甚麼演員？」紀凌塵聽罷即時扁嘴，顯得十分失落。

高Ling見狀即主動上前提供幫助，一邊細心地為對方整理披風，一邊問他問題，她表示：「我走過去問了一條問題，那條問題是會觸動到我的問題，就是嘗試看看能不能幫到他。你誰帶大的？外公外婆？」紀凌塵聞言即眼泛淚光，並深情地望着高Ling，最後順利完成該場戲份。至於高Ling扮演的如妃娘娘也十分出眾，將角色發揮得淋漓盡致，獲網民大讚功底紮實。

《新聞女王》揚威海外 另外，由佘詩曼、高Ling和馬國明主演的《新聞女王》，在《2024紐約電視電影節》中榮獲「劇本組別金獎」殊榮，由陳豪、蕭正楠和胡定欣主演的《破毒強人》奪下「節目執導組別銅獎」，至於黎諾懿主持的飲食節目《大牌筵席》及《日本18種住法》，就分別獲得「飲食節目組別優異獎」及「生活消閒節目組別優異獎」。