中娛星動：日本街訪 邊個台星最紅？ 周杰倫知名度包艇 周子瑜贏開巷

台灣天王周杰倫人氣極高，但近日有KOL在日本進行街訪，票選當地最高知名度台灣藝人，結果韓團TWICE成員周子瑜與曾在日本發展多年的徐若瑄大比數拋離他，有網民調侃周杰倫紅不過華語區。

周杰倫（Jay）出道以來有多首經典作品，加上經常在海外舉行巡唱，粉絲可謂遍布全球。去年國際唱片業協會公布「2022年全球十大專輯銷量榜」，其《最偉大的作品》榮登全球第一，是該榜有史以來首張華語專輯打入十大。

不過，近日有KOL在日本東京下北澤以「日本最有名的台灣藝人」為主題進行街訪，挑選了Jay、林志玲、周子瑜、徐若瑄及金城武5位人氣代表，並訪問107位日本人，結果周子瑜以39票成斷層第一，曾在日本發展的徐若瑄與金城武分別以20及13票位列2、3名，下嫁日本歌手AKIRA的林志玲則有8票，反而Jay僅有兩人聽過他的名字，亦有多位日本人表示5人都唔識。事實上，Jay於本月初才在東京舉行巡唱，如今卻成包尾大王，認真尷尬！

被寸「大叔」 該KOL自言心目中最紅的是Jay，結果卻出乎意料，他分析指周子瑜擁有如此高人氣，全因K-Pop在全球大熱，歌曲被翻譯成不同語言，加上她所屬的女團TWICE曾推出日文專輯，網民感慨：「K-Pop真的很厲害，紅到全世界。」有人則揶揄：「Jay只有華人市場認識，真當他是國際巨星啊！」、「他都結婚有小孩了，對年輕人來說也算大叔了。」但亦有網民力撐他，認為只是文化差異：「至少周杰倫巔峰時期沒人能超越吧！」、「日本也沒有幾個歌手20年多還有知名度。」