梁朝偉稱帝心情靚 即興搞「簽名會」攬粉絲

梁朝偉在今屆《香港電影金像獎》6膺「最佳男主角」，因身在外地拍戲，只靠視像通話發表得獎感言。有網民近日就在德國野生捕獲偶像，激讚他是「溫柔影帝」。

《第42屆香港電影金像獎》落下帷幕，梁朝偉憑電影《金手指》第6度稱帝，可惜身在德國拍攝歐洲電影《Silent Friend》的他未能親身領獎，但連日來有不少粉絲在當地野生捕獲他並合照，可見影帝相當親民。

有粉絲透露在金像獎頒獎典禮當晚在德國巧遇偉仔，大讚偶像友善：「他非常友好，在我說話的時候他全程看着我，讓我覺得是被尊重的。真的好開心，他的司機和助理也都好好，簽名的時候幫我墊着，助理還擔心我的筆不行，簽上會看不見，司機還幫我拍照，左拍拍右拍拍。」片中所見，偉仔以悠閒打扮現身，全程面露笑容，還攬着粉絲一起合照，令粉絲又驚又喜：「被影帝那只手摟上的時候，我的手都不知道該放哪了，只能順勢摟上了他的腰！」

耐心安撫獲激讚 有另一名粉絲亦分享巧遇偶像的故事，指當時偉仔在拍攝途中不便合照，但仍耐心安撫粉絲：「他超級耐心、溫柔，還給我們解釋『等會拍完，還會出來，現在陽光正好。』只等了不到30 min，他下班以後走到我們身邊，助理小姐姐提醒他說我們在這邊等他，還主動問我們要不要合照！我的人生真的圓滿了，恭喜Tony拿到第6次金像影帝。他笑着說謝謝你！在拍照的時候甚至主動摟了我們！怎麼會有這麼溫柔、這麼低調的影帝啊！」