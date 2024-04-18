抗北上熱潮 緊守咖啡店 陳豪買舖Hold住先：大環境唔理想

「咖啡王子」陳豪前晚生日開工，獲拍檔宣萱及黃宗澤等驚喜慶生。提到經濟差出現結業潮，陳豪慶幸咖啡店生意還好，不過不失，但擴充甚至買舖會步步為營：「依家就係買咗舖嗰啲出事。」

視帝陳豪前晚在灣仔為邵氏網劇《執法者們》開工度過生日，黃宗澤（Bosco）、宣萱及樂易玲等送上蛋糕和唱生日歌為他慶祝。面上有傷痕化妝的Bosco被問到是否遭宣萱打傷？他笑指是被陳豪所傷，但也要前來為他慶祝。陳豪指劇組安排了半天假讓他與家人慶祝，仔女合奏生日歌，又各自設計了陶瓷咖啡杯送給他，他待5月完成拍攝後，再視乎是否有時間偕太太外遊享受二人世界。

講到生日願望，陳豪希望經濟好轉及世界和平，面對市道不景，問經營咖啡店的他可有困難？他說：「還好，唔係好好又唔係好差，守得都OK。」他指北上消費熱潮對生意沒有太大影響，因為咖啡店是低消費行業：「好多人都講過，租金如果可以調整少少，就可以製造生存空間畀商戶。」早前曾提過有意擴充咖啡店的他直言步步為營：「大環境唔太理想下，見到好多機會，有好多吉舖靚位走出嚟，雖然有呢個打算，但係等租金唔太高、環境又唔錯先做。」問到會否自己買舖？他說：「依家就係買咗舖頭嗰啲出事，佢哋有風光嘅時候，大家都冇諗過會有咁嘅情況出現，坦白講，大家都係咬實牙關緊守。」

宣萱揀好男人 Bosco冇份 至於宣萱和Bosco與陳豪相識多時，但原來同是首次親身為他慶生，宣萱更專誠返劇組祝賀，誠意十足，她說：「合作咗好耐，佢係我了解嘅一個好男人。」言下之意，「一個好男人」明顯沒有Bosco份，他對此亦笑說：「冇計我嘅？不過，我畀人打到咁，梗係衰男人啦！」宣萱即解釋與他之前只合作過兩套劇，對他的了解並不算深。