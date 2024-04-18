「緋聞男友」高鈞賢有圈外女友 隨時閃婚

Matthew提起圈外女友便一臉甜絲絲，他指雙方拍拖一年，女友吸引他的地方是工作能力強及有責任感，而Matthew更認定對方是終身伴侶：「到我呢個年紀，都係朝住結婚呢個目標，會唔會閃婚？或者會㗎！」在劇中被塑造成完美男友的Matthew，在女友眼中是否同樣完美？他說：「我係完美主義者，例如對自己同生活品質，或者面對工作嘅處事都好完美嘅，所以呢個係一個優點，同時亦係一個缺點，我有咁嘅要求，都會對對方有咁嘅要求，但反而會產生好多拗撬，所以完美主義者係咪好呢？其實係需要去調校。」