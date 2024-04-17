4月17日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月17日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
朴星真空試衫片任睇
韓國性感模特兒朴星每月都會推出寫真集，本月她以粉紅透視裝造型示人，變身森林的花仙子，大晒Big爆上圍、玉背和白滑長腿，性感撩人！
而她亦努力經營影音網站的個人頻道，最近她上載試衫片，換上多個性感造型，真空上陣的她以粉紅色開胸背心襯牛仔褲，擺誘人甫士冧粉絲。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240417-0417_00288_086/朴星真空試衫片任睇
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc