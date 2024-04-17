娛樂

朴星真空試衫片任睇

韓國性感模特兒朴星每月都會推出寫真集，本月她以粉紅透視裝造型示人，變身森林的花仙子，大晒Big爆上圍、玉背和白滑長腿，性感撩人！
而她亦努力經營影音網站的個人頻道，最近她上載試衫片，換上多個性感造型，真空上陣的她以粉紅色開胸背心襯牛仔褲，擺誘人甫士冧粉絲。
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