當老婆北川景子冇到？DAIGO高調見舊愛 衰浮誇遭狠撇

日本已故前首相竹下登的46歲外孫DAIGO，8年前與北川景子結婚後，育有一對仔女。兩人出名是圈中模範夫妻，但家中已有靚老婆的DAIGO，日前在綜藝節目再會已分手28年的高中舊女友，對方竟是在台灣發展多年的日本女星佐藤麻衣！

佐藤麻衣戀過朱孝天

佐藤與DAIGO當年就讀同一高中並撻着，他們在暑假前拍拖，但戀情只維持了兩個月，女方就單方面疏遠DAIGO並分手。她在節目中首度公開分手原因，指當年暑假到內地遊學，雙方減少了聯絡，她亦擴闊了眼界，返日本後便淡忘DAIGO。她又憶述拍拖時期，兩人放學後會穿校服去唱K，DAIGO狂唱樂隊GLAY、THE YELLOW MONKEY的歌曲，她最初會大讚，但漸漸就覺得很悶。她又大爆曾經穿便服約會，DAIGO穿緊身衣和皮褲的浮誇打扮，令她不敢埋身，笑言可能也是分手原因之一。