暢所欲玄：揭示好色男特徵

近日乘着電視劇的熱潮，令出軌及小三成為熱話，男人好色雖是公認的事，但程度也有輕重之分，若加上心術不正，絕對有可能做出法理不容的事，交朋結友時不妨留意有否以下特徵。

耳：耳朵圓形而肉厚，狀如棋子，稱為「棋子耳」，代表色心重，非常好色。若耳低於眼，或生得太後，思想較淫蕩，言行也較猥瑣。耳旁鬚腳多毛，亦屬於好色之徒，對性的興趣比一般人大。

眉：眉濃而眉毛亂的男性，代表其人好色，易受女色誘惑。而兩眉距離超過兩隻半手指，即印堂太闊，為人開放，對兩性關係容易看得很隨便。

眼：黑眼圈和眼袋都表示一個人縱慾過度。若睡眠充足而眼肚仍然暗黑浮腫，反映該段時期性事頻繁。而上眼瞼浮腫，亦是重慾特徵，小心為上。

鼻：鼻形特大的人，性需要強烈，當然不會因為一棵樹而放棄整個森林，如其他面相部位不利，更容易出軌。

準頭：男性鼻頭中間若天生有直紋，看似將鼻分成兩邊，俗稱「狗公鼻」，桃花運極重，非常迷戀女色。

口：相學有謂「上唇主情，下唇主慾」，若下唇特別厚，性慾需求也較強烈。

其他：天生頭髮鬈曲者，色慾心重，對性愛之事特別感興趣，容易胡思亂想。

堪輿學家麥玲玲師傅