娛樂

檀健次出門 犬不離身

內地小生檀健次夥拍楊紫主演古裝劇《長相思》人氣登頂，這位新進男神無論拍戲還是朋友聚會都帶着兩隻愛犬同行，「有影皆三」，粉絲都相當羨慕狗狗的待遇。檀健次早前接受訪問時，談及曾帶着兩隻小狗去動物園開工：「牠們和園內的羊駝及兔子玩耍，想不到牠們竟然害怕。」
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