娛樂

袁詠儀去廁所 築人牆護駕

男神張智霖和太太袁詠儀，日前齊齊現身支持好友林志炫的深圳演唱會，被眾多粉絲野生捕獲。有網民將偶遇袁詠儀去廁所的影片分享至社交網，當中見好幾個保安團團圍住袁詠儀護駕，打扮低調的袁詠儀亦有向網民打招呼，親民又貼地。
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