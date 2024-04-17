各自裝備登「陸」 莊思敏投資拍短劇 陳楨怡比武爭獎

藝人莊思敏、陳楨怡、敖嘉年和黃百鳴等，前晚在銅鑼灣出席內地電影《第二十條》的首映。莊思敏近年積極在內地發展，她透露將在港逗留一段時間，為無綫拍攝劇集之餘，還會「帶貨」賣手袋，笑言因直播經常有優惠，自己亦會跟住入手。她透露在內地除了帶貨、拍短片外，亦有意與朋友一起投資拍攝短劇：「大概要6位數字，靠點擊、廣告賺錢，成本唔算好多，有機會刀仔鋸大樹。」

鍾情仙俠劇

至於曾在內地拍劇兩年的陳楨怡，對內地劇集和電影都相當欣賞，還表示能借機學習普通話。問到最喜歡的劇集類型？她直指是仙俠劇，並期望將來有機會參與拍攝：「依家裝備自己先，一路有學緊武術，9月會再參加比賽。」提到曾在武術比賽摘下獎牌，可有信心再攞獎？她坦言：「師兄、師傅都畀我好大壓力，希望我可以再攞獎，依家一個星期練3次，其他日子會去練體能同埋操腹肌，武術、武劍好需要腹部力量，希望到時有好表現。」