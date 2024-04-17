胡美貽閃縮拒「談」情 黃嘉雯護好友 自爆性感出鏡

「無綫咪神」胡美貽早前被爆撻着城中富二代，昨日她出席活動被追問新戀情時，對提問左閃右避，堅拒講戀事！同場的好友黃嘉雯亦相當識做，主動提及在新節目浸溫泉，有性感驚喜！

藝員胡美貽（Nicole）、黃嘉雯聯同黃紫恩、倪嘉雯、陳若思、黃婉曼、蔡雪瑩、梁思浩等昨日在將軍澳電視城出席無綫新頻道TVB Plus記者會，新台將於下星期一早上6時啟播，結合現有的J2及無綫財經體育資訊台。

Nicole近期被指「封盤」撻着富二代，並展開同居生活，更成功實行「未來奶奶」政策。講到拍拖融入家中，Nicole明顯有所避忌，對有關戀情的提問避得就避：「我幾鍾意喺屋企，喺自己屋企。（關係好好？）同個個關係都好。（豪門唔講得戀情？）唔係呀，唔知你講咩！」連簡單問她是否有拍拖？她都只回應：「不如講番工作。」堅持不講感情事。

奉旨喪食冇增磅 身為Nicole好友的黃嘉雯，亦只談工作，她於新頻道推出的新節目包括《美食新聞報道》、《尋醉蘇格蘭》、《港女野人奇異記》等，與黃紫恩各佔3個最多。對於J2告一段落，黃嘉雯表示可惜，因過去為J2拍攝不同節目學到很多事。她透露於新節目《美》將變身大胃王試菜，曾經一日走訪4間餐廳試了14道菜，幸有做運動，體重沒有急升，她又透露到日本拍攝節目有浸溫泉場面，預告會有驚喜，相當性感。

前「天氣女神」黃婉曼與前新聞主播蔡雪瑩事隔多年後重返無綫，主持飲食節目《美》，問到可有興趣再報新聞？她們覺得報新聞壓力大。而昨日活動上除了介紹新節目，亦公布新台徽，並由非戲劇部總監盧思麟主持啟播儀式。