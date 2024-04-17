楊洛婷撇老公玩「凸」擊

前港姐楊洛婷經常孖老公四出旅行，近日她激罕獨自度假，還大晒身穿浴袍的打卡照。今次她去到泳池玩下水禮，穿上三點式，在無邊際泳池大擺甫士騷長腿，還正面「凸」擊，拋出「深水炸彈」，毫無贅肉的fit爆身材即獲網民留言點讚。