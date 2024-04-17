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楊洛婷撇老公玩「凸」擊
楊洛婷身穿淡藍色三點式，與背後美景襯到絕。
前港姐楊洛婷經常孖老公四出旅行，近日她激罕獨自度假，還大晒身穿浴袍的打卡照。今次她去到泳池玩下水禮，穿上三點式，在無邊際泳池大擺甫士騷長腿，還正面「凸」擊，拋出「深水炸彈」，毫無贅肉的fit爆身材即獲網民留言點讚。
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