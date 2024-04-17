公司節目狂寸「未融晒雪」 李佳芯笑對惡搞：起碼畀大家記得！
藝人李佳芯成為李思捷在扮嘢節目《福祿壽訓練學院》的惡搞對象，被指「未融晒雪」，又影射她遭內地平台「打格仔」。她昨日為劇集拜神時表得得落落大方：「幾開明，自己公司節目笑番自己。」
譚俊彥、李佳芯（Ali）、姜大衞、郭柏妍、黃庭鋒及謝東閔等，昨日在將軍澳電視城為劇集《麻雀樂團》進行拜神儀式，眾人為剛奪得金像獎「最佳男配角」的姜大衞鼓掌。譚俊彥與Ali劇中扮演一對，前者笑言發現了Ali切水果的技能，為大家補充維他命C。兩年後再拍劇的Ali，表示重投劇組一星期就已進入狀態，還直言對收視沒有壓力，認為輕輕鬆鬆也能有火花。
談及李思捷在節目《福祿壽訓練學院》中，將她擺上枱惡搞，抽水狂寸她仍「未融晒雪」，之後又影射她被內地平台「打格仔」一事，Ali大方回應：「幾好呀，咁幾開明，自己公司節目笑番，可以攞到少少noise，觀眾又睇得開心。（認同未融晒雪？）咁大家見到我喺度㗎嘛，同埋攞得呢樣嘢嚟講，即係大家都冇將呢樣嘢放喺心，反而係一個幾好嘅表達。（睇到有冇尷尬？）我冇睇，呢個問題都講咗好多年，最緊要仲係見到我。（影射你被打格仔？）我喺套劇裏面真係有打格，證明佢哋有做足功課。（連個樣都打埋格仔？）如果用呢個手法笑番自己都得意嘅，起碼都有一個point畀人講，大家會記得呢樣嘢。」
郭柏妍常跳掣難捕捉
至於郭柏妍與黃庭鋒劇中扮演一對，庭鋒指合作得很開心，但每次與郭柏妍傾談劇情時，對方的思維總是很佻脫。對於被取笑失魂，郭柏妍自言只是在想事情，庭鋒笑說：「真係唔容易捉緊郭柏妍嘅節奏，仍在捕捉中，哈哈！」郭柏妍為角色練習大提琴，試過在錄影廠狂練一整天，庭鋒笑說：「成日都好似聽到大提琴聲，佢首歌好洗腦。」
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