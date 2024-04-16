群星睇騷鬥搶Fo Taylor孖男友出「啜」招 Justin撇老婆咀仔

美國年度最大型的《Coachella音樂節》自上周五一連三日在加州舉行，一如往年，今年吸引大批星級樂迷捧場，其中美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce周六晚驚喜現身睇騷，惹來樂迷哄動，搶去台上表演者風頭！

Taylor與男友Travis當日除了捧場睇歌手拍檔Jack Antonoff的樂隊Bleachers外，亦有現身女歌手好友Ice Spice的表演環節，這對小情侶被同場樂迷影到睇騷時十分投入，邊唱歌邊跳舞，並一度情不自禁咀嘴。而一身便服打扮的Taylor，亦有與在場的真人騷女星Teresa Giudice合照。

巴巴多斯天后Rihanna與歌手男友A$AP Rocky同日亦拍拖睇騷。美國男星查理辛（Charlie Sheen）的模特兒女兒Sami Sheen則以比堅尼造型上陣與男友Aiden David睇騷，期間咀嘴「放閃」。

Nelly台上跌倒爆缸 相比幾位明星「雙雙對對」，近期盛傳婚變的加拿大天王Justin Bieber周六晚卻被影到以「鬍鬚」新造型一支公頹爆睇騷，期間他被影到與圈中好友韋史密夫（Will Smith）的演員兒子積登史密夫（Jaden Smith）從後相擁跳舞時，親吻對方的頸，HeHe到爆！

另外，加拿大天后Nelly Furtado周六晚有份演出，她在台上表演期間不慎跌倒，不過即時起身繼續演出。事後她在社交網拍片交代傷勢，片中舉起流着血的手指公微笑，又留言笑指：「真的把一切都留在舞台上了……包括我的血。」除了歐美歌手樂隊外，日本人氣王平野紫耀領軍的組合Number_i亦首度亮相《Coachella音樂節》演出，3子以一身黑色型格打扮上陣，演出期間韓團GOT7成員王嘉爾（Jackson）驚喜現身與三子Crossover。至於同樣有份演出的爆紅組合YOASOBI，演唱神曲《IDOL》時獲同鄉女團ATARASHII GAKKO!幫手伴舞，全場High爆！