談善言孖AK培情玩神秘 鍾舒漫處女拍劇 出力摑前輩

藝人鍾舒漫、郭奕芯及談善言等昨日在九龍灣宣傳ViuTV新劇《打天下2》，男主角MIRROR副隊長Anson Kong（AK）因在外地舉行巡唱未能現身，但亦拍片支持。談善言拍攝劇集時受傷，左膝韌帶斷裂要接受手術，更因此搞喊導演黃偉傑，導演憶述她受傷後最關心會否影響拍攝進度，令他相當感動。談善言指角色在新一季受盡挫折及打擊，情緒戲多多。至於與AK的感情發展，她指雙方關係處於建立階段，賣關子不願劇透有沒有咀戲，留待觀眾追看。講到拍攝大型對決場面，她指當時因受傷初愈要用替身，連日拍攝亦要保持情緒高漲。