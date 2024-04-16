完騷講明大開食戒 炎明熹接任賢齊禁令 唔准叫Uncle

樂壇小天后炎明熹（Gigi）的演唱會前晚舉行尾場演出，她全程都非常感性，更三度落淚，相當不捨！尾場嘉賓任賢齊在台上妙語連珠，指Gigi與他的女兒同齡，但要求不要叫他做「Uncle」，並大讚Gigi是「未來天后」，非常睇好對方！

一連三場《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》前晚在九展舉行尾場演出，陳煒與老公陳國強、姜皓文及視帝陳山聰等都有捧場，山聰更帶同囝囝Jaco前來欣賞演出，現場座無虛席，相當熱鬧！

Gigi今場請來台灣歌手任賢齊（小齊）擔任嘉賓，她先唱出對方經典金曲《對面的女孩看過來》，同時間小齊徐徐升上舞台，台下立刻爆出歡呼聲，二人一起合唱，將演唱會氣氛推至高峰。之後二人先來個擁抱，小齊搞笑向觀眾解釋到場原因：「公司所有同事都係Gigi嘅歌迷，我喺新加坡返嚟，發現啲同事唔見晒，佢哋全部嚟晒睇Gigi，一張飛都冇留畀我。」又表示跟現場觀眾一樣很喜歡Gigi的歌聲，笑指原來Gigi跟他的女兒同齡，但搞笑叫Gigi稱呼他「小齊」便可，千萬不要叫他Uncle。Gigi表示知道小齊快將開騷，向他送上一個電熱水壺，好讓他在酒店房安心煲水飲，小齊笑說：「好多謝你。真係我成間公司都講，佢係未來嘅天后，希望大家畀多啲機會Gigi。」

唱新歌忍唔住喊 Gigi在尾場首次獻唱新歌《還有一艘救生艙》，但甫開始唱便忍不住感觸落淚，她坦言不是最好狀態下唱這首歌：「最後一場演唱會，覺得自己嘅心情代入咗呢首歌，好似係最後一次，大家會遠離我嘅感覺，最後一晚揀呢首歌，好想送呢首歌畀補場嘅大家，我非常之冇用，好希望可以唱好呢首歌。」

完騷後，Gigi受訪，對於因感觸流淚多次未能唱完整首歌而感到抱歉，至於邀請小齊任嘉賓，她表示：「覺得好榮幸，佢好Nice，綵排嗰陣都有同我分享佢嘅心得，鼓勵我做多啲歌畀大家聽。」問到對今次整體演出給予多少分？她說：「如果100分我會畀65，其實我好想唱歌上穩定啲。」演唱會終於順利完成，問到終於不用忍口，會否大吃一頓慶祝？她笑言會將慶功宴的食物全部吃光。